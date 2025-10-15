Haberler

6 ilde Çirkinler ve Daltonlar'a eş zamanlı operasyon: 16 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "Çirkinler", "Daltonlar" ve Nurettin Yıldız liderliğindeki silahlı yapılanmaya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri suç örgütlerine nefes aldırmadı. Bursa merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, "Çirkinler", "Daltonlar" ve Nurettin Yıldız liderliğindeki silahlı yapılanmaya büyük da r be vuruldu. Operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

6 İLDE ÇİRKİNLER VE DALTONLAR'A OPERASYON

Bursa polisi, aylardır süren teknik ve fiziki takip sonucu örgütlerin faaliyetlerini tek tek deşifre etti. Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç liderliğindeki "Çirkinler" suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA VAR

Soruşturmada, müşteki B.S.'nin, liderliğini INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" suç örgütü üyelerince tehdit edilerek haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığı belirlendi. Bu olayda 6 şüpheli tutuklandı.

Nilüfer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ise İzmir merkezli, liderliğini Nurettin Yıldız'ın yaptığı örgüt tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Gemlik'te yapılan baskında 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Toplam 16 şüpheli tutuklanırken, emniyet kaynakları "Bursa ve çevresinde suç örgütlerine göz açtırmayacağız" mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Şan - Güncel
