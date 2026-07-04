Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için akşam saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir