Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.