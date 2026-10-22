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Bursa İnegöl'de mağazadan 40 bin liralık cep telefonu çalan şüpheli aranıyor

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Bursa İnegöl'de mağazadan 40 bin liralık cep telefonu çalan şüpheli aranıyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün öğle saatlerinde bir cep telefonu mağazasına gazoz içerek giren şüpheli, vitrindeki 40 bin liralık cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mağazaya elindeki gazozu içerek giren şüpheli, vitrindeki 40 bin liralık cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki cep telefonu mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; iş yeri sahibi, dükkanın arka tarafındayken, içeri giren şüpheli, vitrindeki cep telefonu alıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki gazozu içerek içeri giren şüphelinin, etrafa baktıktan sonra bankonun üzerinden vitrine uzanıp, cep telefonun çaldığı ve gazozunu içmeye devam edip, soğukkanlılıkla dışarı çıktığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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