Bursa İnegöl'de geri dönüşüm yüklerken kamyonetten düşen Yusuf G. yaralandı

Bursa İnegöl'de geri dönüşüm yüklerken kamyonetten düşen Yusuf G. yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geri dönüşüm malzemesi yüklediği kamyonetin kasasından düşen 22 yaşındaki Yusuf G. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf G. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, geri dönüşüm malzemesi yüklediği kamyonetin kasasından düşen Yusuf G. (22), yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 30'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Kamyonetin üzerinde geri dönüşüm malzemesi yüklerken dengesini kaybeden Yusuf G., 2 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Çevredekilerin yardımına koştuğu Yusuf G., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı