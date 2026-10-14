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Bursa İnegöl'de 64 yaşındaki hasta, oksijen tüpü iddiaya göre alev alınca yaralandı

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Bursa İnegöl'de 64 yaşındaki hasta, oksijen tüpü iddiaya göre alev alınca yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 64 yaşındaki hasta, evindeki oksijen tüpünün iddiaya göre bir anda alev almasıyla elinden ve yüzünden yaralandı. Sağ elinde ve yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan hasta, İnegöl Devlet Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde S.A. (64) isimli hasta, evdeki oksijen tüpünün alev almasıyla yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak'ta bir binadaki dairede meydana geldi. Nefes darlığı şikayetiyle oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren S.A., iddiaya göre tüpün bir anda alev almasıyla elinden ve yüzünden yaralandı. Evde çıkan yangın aile bireyleri tarafından söndürülürken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ elinde ve yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan S.A. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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