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Bursa İnegöl'de 3'üncü kattaki balkondan düşen T.D. (15) ağır yaralandı

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Bursa İnegöl'de 3'üncü kattaki balkondan düşen T.D. (15) ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonundan düşen T.D. (15), ağır yaralandı. Hava almak için balkona çıktığı iddia edilen çocuk, 7 metre yükseklikten beton zemine düştü; İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü kattaki dairenin balkonundan düşen T.D. (15), ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Hava almak için evlerinin balkonuna çıktığı iddia edilen T.D. adlı erkek çocuğu, sokağa bakarken dengesini kaybedip, 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. T.D. ağır yaranırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. T.D. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından T.D., sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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