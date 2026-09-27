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Bursa İnegöl'de 224 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı

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Bursa İnegöl'de 224 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda şüpheli tutuklandı
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Bursa İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda şüphelinin üzerinde 4 kutu içinde toplam 224 sentetik ecza ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

S.E. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 kutu içerisinde toplam 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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