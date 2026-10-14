Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi, sürücüye ev hapsi verildi

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde halasının elini bıraktığı iddia edilen ve çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Melis Çalım (2), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak'ta meydana geldi. Samet K. (40) yönetimindeki 16 PL 389 plakalı otomobil, ara sokağa dönüş yaptığı sırada, iddiaya göre halası Z.Ç.'nin elini bırakıp, kaldırımdan yola inen Melis Çalım'a çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği Çalım yaralandı. Sürücü, çevredekilerin de yardımıyla aracın altından çıkardığı çocuğu, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Melis Çalım'ın ambulanstayken kalbi durdu. Melis Çalım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DOĞUN GÜNÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIYORLARDI

19 Ekim'de doğum günü olduğu öğrenilen Melis Çalım'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 3 sene önce evlenen 2 çocuklu Nisa (23) ve Cemal Çalım (24) çiftinin ilk çocukları olduğu belirtilen Melis Çalım, ikindi vakti Çamaşırlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kırsal Akıncılar Mahallesi Mezarlığı'na toprağa verildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Samet K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ev hapsine çarptırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı