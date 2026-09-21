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Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan betona düşüp ağır yaralandı

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Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan betona düşüp ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, 3'üncü kat penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Akhisar Mahallesi'ndeki olayda çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Ali A., 3'üncü kat penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Miğfer Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. 2 yaşındaki Ali A., iddiaya göre apartmanın 3'üncü katındaki evin salonunda oyun oynadığı sırada kanepenin üzerine çıktı. O sırada açık olan pencereden bakan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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