Bursa haberleri | İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı

Gelen Bursa haberlerine göre TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Bursa'da İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Bursa'da İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavru Su salındı. Bursa'da bu yıl içinde 45 göl ile gölete toplam 2 milyon 500 bin sazan yavru Su bırakılmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Göl ve Göletleri Balıklandırma Projesi kapsamında Bursa'da, İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavru Su salındı. Edirne İpsala Su Ürünleri Araştırma İstasyonu'nda TIR'a yüklenerek getirilen sazan yavrular, İznik Gölü Orhangazi Yeniköy Altı sahilinde, Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Çınar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere'nin katılımıyla göle salındı. Mehmet Akif Şenyürek, Bursa'da bu yıl rekor sayıda balığın su ile buluştuğunu söyledi.

Şenyürek, 129 ruhsatlı balıkçı gemisinin bulunduğu İznik Gölü'nde, 4 avlak sahası ve 5 Su Ürünleri Avcılık Kooperatifi olduğunu da söyledi.