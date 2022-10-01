Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Genel Kurul'da milletvekillerine hitabının ardından TBMM'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Genel Kurul'da milletvekillerine hitabının ardından TBMM'den ayrıldı.

Kaynak: AA / Mesut Tankulu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title