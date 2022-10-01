Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Genel Kurul'da milletvekillerine hitabının ardından TBMM'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Genel Kurul'da milletvekillerine hitabının ardından TBMM'den ayrıldı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Tankulu Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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