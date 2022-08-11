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Bursa gündem haberi... Bursa'da meşelik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Bursa gündem haberi... Bursa'da meşelik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde meşelik alanda başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde meşelik alanda başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi'nde meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 3 arazöz, 1 su tankeri ve helikopter sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

AA / Osman Sak - Güncel

Büyükorhan Bursa Güncel Haberler

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