Nilüfer'de Mazot Sızıntısı 9 Aracı Çarpıştırdı, 4 Yaralı
Bursa Nilüfer'de tırın mazot sızıntısı nedeniyle kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in aracı da kazaya dahil oldu; yol temizlik sonrası ulaşıma açıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İzmir Yolu Caddesi Karacaoba mevkisinde 70 AAD 777 plakalı tırın deposundan sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafiğe kapatılan yol, belediye ekiplerinin yaptığı temizleme çalışması ve araçların kaldırılmasının aradından yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in aracının da kazaya karıştığı öğrenildi.