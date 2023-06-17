Bursa'da, YKS'ye 2 dakika geç kalan öğrenci sınava alınmadı (2)

TRAFİK EKİBİ, MOTOSİKLETLE SINAVA YETİŞTİRDİBursa'nın Gemlik ilçesinde, YKS için yanlış okula geldiğini fark eden öğrenci, Gemlik Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekibi tarafından sınava gireceği Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü.