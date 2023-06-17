Üye Girişi
Haberler
Bursa'da, YKS'ye 2 dakika geç kalan öğrenci sınava alınmadı (2)

Bursa'da, YKS'ye 2 dakika geç kalan öğrenci sınava alınmadı (2)

Güncel Haberler

TRAFİK EKİBİ, MOTOSİKLETLE SINAVA YETİŞTİRDİBursa'nın Gemlik ilçesinde, YKS için yanlış okula geldiğini fark eden öğrenci, Gemlik Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekibi tarafından sınava gireceği Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü.

TRAFİK EKİBİ, MOTOSİKLETLE SINAVA YETİŞTİRDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, YKS için yanlış okula geldiğini fark eden öğrenci, Gemlik Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekibi tarafından sınava gireceği Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Öğrenci, sınavın başlamasına 5 dakika kala koşarak içeri girdi. Kazım BULUT/ GEMLİK, (Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel

Anadolu Lisesi Bursa YKS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title