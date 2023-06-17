Bursa'da, YKS'ye 2 dakika geç kalan öğrenci sınava alınmadı (2)
Güncel Haberler
TRAFİK EKİBİ, MOTOSİKLETLE SINAVA YETİŞTİRDİBursa'nın Gemlik ilçesinde, YKS için yanlış okula geldiğini fark eden öğrenci, Gemlik Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekibi tarafından sınava gireceği Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü.
TRAFİK EKİBİ, MOTOSİKLETLE SINAVA YETİŞTİRDİ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, YKS için yanlış okula geldiğini fark eden öğrenci, Gemlik Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli polis ekibi tarafından sınava gireceği Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne götürüldü. Öğrenci, sınavın başlamasına 5 dakika kala koşarak içeri girdi. Kazım BULUT/ GEMLİK, (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel