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Bursa'da yaralı bulunan pelikan ve gri balıkçıl, DKMP ekiplerince tedaviye alındı

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Bursa'da farklı bölgelerde vatandaşların fark ettiği yaralı pelikan ve gri balıkçıl, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Veteriner müdahalesiyle aşıları yapılıp ilaç tedavisi uygulanan kuşlar, sağlıklarına kavuşunca doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

BURSA'da yaralı halde bulunan pelikan ve gri balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Bursa'da farklı bölgelerdeki vatandaşlar, yaralı bir pelikan ve gri balıkçıl kuşunu fark etti. İhbarlar üzerine bölgelere giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, pelikan ve gri balıkçıl kuşunu koruma altına aldı. Veteriner hekimlerin müdahalesiyle aşıları yapılan yaralı kuşlara ilaç tedavileri de uygulandı. Tedavisi süren kuşlar, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak. DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, duyarlı davranışından dolayı ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür ederken, pelikan ve gri balıkçıl kuşunun taşınma ve tedavi süreçlerine ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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