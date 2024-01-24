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Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 7 kişi yakalandı

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Bursa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 681 kişinin sorgulaması yapıldı, aranan 7 kişi yakalandı. 37 sürücüye toplam 152 bin 076 lira ceza kesildi ve 3 araç trafikten menedildi.

BURSA'da 500 personelin katıldığı huzur uygulamasında, 2 bin 681 kişinin sorgulaması yapıldı, aranan 7 kişi yakalandı. 882 aracın kontrol edildiği uygulamada 37 sürücüye toplam 152 bin 076 lira ceza kesildi, 3 araç da trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kestel ve Gürsu ilçelerinde huzur uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ile Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel görev aldı. Park bahçeleri, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar kontrol edilirken, trafik ekipleri de yol uygulamaları yaptı. Uygulamada toplam 2 bin 681 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, bir miktar esrar ve bonzai ele geçirdi.

Yaklaşık 20 alkollü mekanda kontrol yapan ekipler, bir iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. İş yeri mühürlenerek, ceza kesildi.

Trafik polisleri tarafından yapılan sabit yol uygulamasında da 882 araç kontrol edildi. 37 araç sürücüsüne toplam 152 bin 076 lira para cezası uygulandı, 3 araç da trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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