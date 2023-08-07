Bursa'da yangına off-road müdahalesi

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangına itfaiye ve off-road araçları müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Yalıntaş Mahallesi'nin kırsal bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple kırsal alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevki sırasında off-road araçlarıyla yangın bölgesine çıkan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan müdahalesini sürdürürken 1 helikopter de havadan müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.