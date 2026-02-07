Haberler

Baca Temizliği Sırasında Çıkan Yangın Kerpiç Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Güncelleme:
İznik ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın İznik ilçesinde 2 katlı kerpiç ev, baca temizliği sırasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ömerli Mahallesi'nde İhsan Özdemir'e (65) ait 2 katlı kerpiç evde saat 16.30 sıralarında baca temizliği sırasında yangın çıktı. Bacada başlayan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı, dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. İhsan Özdemir, komşularının yardımıyla evden çıkarken, mahallede yangın nedeniyle yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
