Haberler

3 katlı evde çıkan yangın yan binaya sıçradı; depremde kolunu, yangında evini kaybetti

3 katlı evde çıkan yangın yan binaya sıçradı; depremde kolunu, yangında evini kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, yan binaya sıçradı. Yangında iki binanın üst katları kullanılamaz hale gelirken, 6 Şubat depreminde enkaz altında kalıp sol kolunu kaybeden Melek Yazıcı sinir krizi geçirdi.

BURSA'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın yan binaya sıçradı. Yangında 2 binanın da üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan dairede oturan ve 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalıp, sol kolunu dirsekten kaybeden Melek Yazıcı, sinir krizi geçirdi.

Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki 2 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerin de müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

'ÖNCE DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDIM, ŞİMDİ EVİM YANDI'

Yangında her iki binanın üst katları kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan dairede oturan Melek Yazıcı, olayı haber alıp geldi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sırasında enkaz altında kalıp, sol kolunu dirsekten kaybeden Yazıcı, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Yazıcı, "Yangın sırasında ben ilacımı yazdırmak için hastaneye gitmiştim. Ben depremzedeyim. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak kolumu kaybettim. Şimdi de evim yandı. Evde kimse yoktu. Evlenmek üzere olduğum Ali Kardaş sabah işe gitti. Ben de 1 saat önce hastaneye gittim. Hangi arada yangın oldu bilmiyorum. Yetkililer bana yardım ederse çok memnun olurum. İki kere düzenim bozuldu. Önce deprem sonra bu yangın. Mağdur oldum" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı

EGM düğmeye bastı! Binlerce polisi ilgilendiren değişiklik
Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu: Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı

Genç polis memurundan acı haber geldi
Etiyopya'da facia! Otobüs 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 28 kişi öldü

Ülkeyi yasa boğan facia: 28 kişi hayatını kaybetti
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış

Şok yenilgi sonrası ezber bozan sözler: Bana göre...
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı