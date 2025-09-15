Bursa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Recep Çetinkaya (53), kendisinden haber alamayınca balkondan eve giren komşuları tarafından ölü bulundu.

Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan Recep Çetinkaya'yı 2 gündür görmeyen komşuları, telefonla da kendisine ulaşamayınca, saat 11.00 sıralarında, dairenin zilini çaldı. Kapı açılmayınca, balkondan eve giren komşuları, Çetinkaya'yı yerde hareketsiz yatarken bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Recep Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),