Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 15 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki zanlı yakalandı ve 15 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi.
Bursa'da 15 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü(ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmada M.D. ve R.C.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilere operasyon düzenledi.
Zanlıların araç ve evlerinde yapılan aramalarda, 15 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel