Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 846 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

İkamette yapılan aramada, 846 gram sentetik uyuşturucu, 5,56 gram kenevir tohumu, 130 gram sıvı AMG maddesi, 2 uyuşturucu nitelikli hap, farklı çaplarda üç fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, T.E. (52) ve M.E. (25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Cem Şan -
