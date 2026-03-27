Araçta zulalanan uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Bursa'da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve aparatları ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

BURSA'da bir araçta yapılan aramada, teybin arkasına, torpidonun kasasına ve tavan döşemesinin altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir araç ile ikamette arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, zula olarak tabir edilen aracın muhtelif yerlerine ıslak mendil içinde gizlenmiş 9 fişek halinde 25 gram sentetik kannabinoid, 5 fişek şeffaf poşete sarılı 9 gram kubar esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet içinde metamfetamin kalıntısı olan şeffaf kilitli poşet, 1 kapsül sentetik hap, 2 fişek halinde 5 gram metamfetamin ile uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 44 bin 200 TL ele geçirildi. Aracın teybinin arkasına, torpidonun kasasına ve tavan döşemesine zulalanan uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar kameraya da yansıdı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
