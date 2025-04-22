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Bursa'da Usulsüz Engelli Raporu Skandalı: 13 Gözaltı

Bursa'da Usulsüz Engelli Raporu Skandalı: 13 Gözaltı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, usulsüz engelli raporları düzenlendiği iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen soruşturma sonrası düzenlenen operasyonla, engelli raporu alan ve buna aracılık edenlerin de aralarında bulunduğu kişiler yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde usulsüz engelli raporları düzenlenerek sıfır kilometre araç alındığı ihbarı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8'i engelli raporu alan ya da buna aracılık eden, 3'ü hastane çalışanı, 1 eski doktor ve 1 eski hastane çalışanı yakalandı.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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