Bursa'da Ulubat Gölü taştı: Mahsur kalan aile botla kurtarıldı

Güncelleme:
Bursa'da etkili olan yağışlar sonrası ulubat Gölü taştı. Jandarma ekipleri, göl yakınındaki evde mahsur kalan bir aileyi botla kurtardı. Aile bireylerinin durumu iyi.

BURSA'da yağış sonrası su seviyesi yükselen Ulubat Gölü taştı. Göl yakınındaki evde mahsur kalan aile, jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde yağış nedeniyle Ulubat Gölü'nün su seviyesi yükselerek taştı. Göl yakınında evi bulunan bir aile, su yükselince mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Botla eve ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu aileyi güvenlik şekilde tahliye etti. Aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
