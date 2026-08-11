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İnegöl'de traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İnegöl'de traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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Bursa İnegöl'de traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı. Kontrolden çıkan araçtan atlayan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü, yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde, Emin Karakurt idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Traktörün kontrolden çıktığını fark eden sürücü, araçtan atladı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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