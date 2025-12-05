Bursa'da Tramvay Çarptı: Yaralı Var

BURSA'da, tramvay yolunu kullanarak caddenin karşısına geçmek isteyen Hüseyin Ç.'ye (74), tramvay çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Ç., tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Ç., tramvay yolunu kullandı. Bu sırada seyir halinde olan tramvay, Hüseyin Ç.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Ç., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,