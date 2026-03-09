Bursa -El freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü toprağa verildi: Dedeleri bayram hediyesi alacakmış
İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti, dedesi ve ağabeyi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mücahit C. tutuklandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Öykü Durgut'un hayatını kaybettiği, dedesi Piri ile ağabeyi Ayaz Durgut'un yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Mücahit C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı