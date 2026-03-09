Haberler

Bursa -El freni çekilmeyen otomobilin çarptığı Öykü toprağa verildi: Dedeleri bayram hediyesi alacakmış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti, dedesi ve ağabeyi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mücahit C. tutuklandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Öykü Durgut'un hayatını kaybettiği, dedesi Piri ile ağabeyi Ayaz Durgut'un yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Mücahit C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de

Trump'ın baskısına dayanamadılar! ABD'nin ölüm uçakları, Avrupa'da
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Almanya'da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı

Almanya'da eyalet seçimlerini Türk kökenli isim kazandı