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Köprü ayağına çarpan TIR'ın şoförü öldü

Köprü ayağına çarpan TIR'ın şoförü öldü
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Bursa Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan kaynak suyu yüklü TIR, bariyerleri aşarak tren köprüsünün beton ayağına çarptı. Sürücü Mehmet Şirin Çelik (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

BURSA'da bariyerleri aşıp, köprünün beton ayağına çarpan TIR'ın şoförü Mehmet Şirin Çelik (60), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Gürsu ilçesi Bursa Çevre Yolu Kazıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şirin Çelik (60) yönetimindeki 16 KIK 08 plakalı kaynak suyu yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sol şeridindeki bariyerleri aşan TIR, yüksek hızlı tren köprüsünün beton ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç kabininde sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı haber alan Mehmet Şirin Çelik'in yakınları, olay yerine geldi. TIR'ın hurdaya döndüğünü ve sürücünün hayatını kaybettiğini gören yakınları, gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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