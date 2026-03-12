Haberler

Bursa'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen TIR kazasında 34 yaşındaki Şahin İşgören hayatını kaybetti. İki TIR'ın çarpıştığı kaza sonrası sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması sonucu Şahin İşgören (34) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Bilecik Otoyolu'nun Kestel mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerleyen Şahin İşgören'in kullandığı Macaristan plakalı TIR, şoförünün ismi öğrenilemeyen 42 D 8900 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan TIR şoförü Şahin İşgören, itfaiye erlerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İşgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşgören'in cenazesi Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
