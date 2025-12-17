Bursa'da bariyerlere çarpan tırda sıkışan sürücü yaralandı
Bursa Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarptı. Sürücü A.U. kabinde sıkışarak yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bariyerlere çarpan tırın kabininde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Bursa Çevre Yolu'nda İzmir istikametine seyir halinde olan A.U, idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.
Kazanın etkisiyle hurdaya dönen tırın sürücüsü A.U, kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, A.U'yu sıkıştığı kabinden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
A.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle İzmir istikametine trafik yoğunluğu oluşan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.