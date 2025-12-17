Haberler

Bursa'da bariyerlere çarpan tırda sıkışan sürücü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarptı. Sürücü A.U. kabinde sıkışarak yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bariyerlere çarpan tırın kabininde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bursa Çevre Yolu'nda İzmir istikametine seyir halinde olan A.U, idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazanın etkisiyle hurdaya dönen tırın sürücüsü A.U, kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, A.U'yu sıkıştığı kabinden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

A.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle İzmir istikametine trafik yoğunluğu oluşan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title