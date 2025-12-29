DEAŞ'ın finansörü Bursa'da yakalandı
İnegöl'de teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ'lı E.Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ'lı E.Y., operasyonla yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mersin ilindeki teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.'nin İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Savcılığı'nın bilgisi doğrultusunda teknik ve fiziki başlatan ekipler, E.Y.'nin kaldığı evi tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.Y.'yi gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye çıkartılan E.Y. tutuklandı. (DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel