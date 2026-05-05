Haberler

Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu; 6 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik ve yağma operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik ve yağma operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borç verip borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen kişileri ise darbedip, ölümle tehdit ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Harekat polislerinin desteğiyle ilçede belirlenen adreslere, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, şikayetçilere imzalatılan çok sayıda senet ve 2 ajandaya da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı