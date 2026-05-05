Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonu; 6 gözaltı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik ve yağma operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borç verip borçlandırdıkları, borcunu ödeyemeyen kişileri ise darbedip, ölümle tehdit ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Harekat polislerinin desteğiyle ilçede belirlenen adreslere, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler B.B., M.T., V.E., S.B., H.B. ve B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, şikayetçilere imzalatılan çok sayıda senet ve 2 ajandaya da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı