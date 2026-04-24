Bursa'da "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü İzmir'de yakalandı

Bursa'da "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 11 yıldır aranan ve estetik operasyonlarla yüzünü değiştirdiği iddia edilen firari hükümlü, İzmir'de yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İnegöl ilçesinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Adnan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Adnan K'nin İzmir'e kaçarak saklandığı ve farklı kimliklerle günübirlik işlerde çalıştığını, yüzünü değiştirmek için ise çeşitli estetik operasyonlar geçirdiğini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, Adnan K'yi işe gitmek için servis beklediği sırada yakaladı.

Firari hükümlünün, yakalandığında aynaya bakarak polislere "Beni nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi.

Adnan K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.