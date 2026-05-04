Bursa'da taşan dere çiftliği bastı: Mahsur kalan çiftçi ve köpeği kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla küçükbaş hayvan çiftliğinde mahsur kalan çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş (63) ile köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla küçükbaş hayvan çiftliğinde mahsur kalan çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş (63) ile köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvan çiftliğine giden Hüseyin Duymuş, derenin taşması sonucu yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Su seviyesinin hızla artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Duymuş'un ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, sular altında kalan çiftlikte mahsur kalan Duymuş'u kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, suya girerek önce köpeği, ardından da Hüseyin Duymuş'u bulunduğu yerden çıkardı. Yürümekte güçlük çeken Duymuş, ekipler tarafından yaklaşık 400 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

AYAKKABILARINI ÇIKARDI, AMBULANSA BİNDİ

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Duymuş'un, "Evim gitti, her şeyim gitti. Çok üşüdüm. Allah razı olsun sizden" dedi. Duymuş'un ambulansa binmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkarması dikkat çekti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Duymuş, kontrol amaçlı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kurtarma sırasında itfaiye ekiplerinin sular altında kalan Türk bayrağını da sudan çıkarması çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
