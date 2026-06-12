Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa'da tartıştığı Oğulcan Dinç'i (26), karnından tabancayla ağır yaralayan Fırat D. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumetin bulunduğunu söylediği belirtildi. Fırat D.'nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı