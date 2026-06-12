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Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Bursa'da tartıştığı Oğulcan Dinç'i karnından tabancayla ağır yaralayan Fırat D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ifadesinde husumet olduğunu söylediği belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa'da tartıştığı Oğulcan Dinç'i (26), karnından tabancayla ağır yaralayan Fırat D. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumetin bulunduğunu söylediği belirtildi. Fırat D.'nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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