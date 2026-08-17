Bursa'da buğday tarlasında 75 yaşındaki adamın cesedi bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde buğday tarlasında 75 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

Kırsal Adaköy Mahallesi Kavak Bayır mevkisinde tarladan geçen bir vatandaş, sürülmüş alanda bir köpeğin beklediği karartıyı fark etti. Durumdan şüphelenerek babasıyla bölgeye dönen vatandaş, karartının bir erkeğe ait ceset olduğunu görünce mahalle muhtarı İsmail Sarı'ya haber verdi.

Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan ilk incelemede, cansız bedenin 75 yaşındaki İ.B'ye ait olduğu tespit edildi. Açık alanda uzun süre kaldığı ve vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlenen İ.B'nin, yaklaşık 15-20 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.

İ.B'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: AA