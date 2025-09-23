Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: 29 Obje ve Heykel Ele Geçirildi

Bursa'da tarihi eser niteliğinde 29 obje ve 60 santimetrelik heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Antik Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 29 obje, 60 santimetre uzunluğunda heykel ve el detektörü bulundu.

Yakalanan şüpheli S.Y. (23) ve A.Y. (51) hakkında adli işlem başlatıldı.