Takla atan otomobildekilerin yardımına koştular

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; kazanın ardından çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Virajda Melda T.'nin (22) kontrolünü yitirdiği 16 YY 122 plakalı otomobil, takla atıp, yol kenarındaki bahçe çitlerine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Melda T. ile yanındaki Şeyma K. (22), itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkan otomobilin önce orta şeritten sol şeride, ardından sağ şeride savrulduğu görüldü. Çevredekilerin, kazanın ardından yardıma koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı