Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Bursa'da Oğulcan Dinç'i tabancayla vurarak ağır yaralayan Fırat D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde aralarında eski bir husumet olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bursa'da tartıştığı Oğulcan Dinç'i (26), karın kısmından tabancayla 2 el ateş ederek ağır yaralayan Fırat D. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumetin bulunduğu öğrenildi. Fırat D.'nin sorgulaması devam ediyor.
Haber: Mehmet İNAN-Kamera: BURSA/(DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı