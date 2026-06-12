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Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

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Bursa'da Oğulcan Dinç'i tabancayla vurarak ağır yaralayan Fırat D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde aralarında eski bir husumet olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa'da tartıştığı Oğulcan Dinç'i (26), karın kısmından tabancayla 2 el ateş ederek ağır yaralayan Fırat D. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumetin bulunduğu öğrenildi. Fırat D.'nin sorgulaması devam ediyor.

Haber: Mehmet İNAN-Kamera: BURSA/(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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