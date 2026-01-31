Yayanın hafif yaralandığı kaza, kamerada
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Y.K., bir SUV aracın çarpması sonucu hafif yaralandı. Kazanın görüntüleri araç içi kamera tarafından kaydedildi.
BURSA'da yolun karşısına geçerken SUV aracın çarptığı Y.K. (17) hafif yaralandı. Kaza, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Orhaneli Yolu istikametine giden İrfan K. yönetimindeki SUV araç, aniden park halindeki araçların arasından çıkan Y.K.'ye çarptı. Park halindeki otomobile çarpıp yere düşen Y.K.'nin hafif yaralandığı kaza, karşı şeritten gelen aracın kamerasına yansıdı.
