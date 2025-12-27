Haberler

Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü; o anlar kamerada

Güncelleme:
Bursa Yıldırım'da bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürerek tehlikeli bir an yaşattı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

BURSA'da bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.

Olay, 23 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
