Bursa'da Su Kesintisi Uygulanacak

Güncelleme:
Bursa'da, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak. Kesintiler günlük 12 saati geçmeyecek şekilde belirli mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.

Kentte, 1-10 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
