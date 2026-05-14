Bursa'daki spor kompleksinin saunasında yangın

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bulunan spor kompleksinin saunasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nin saunasında çıktı. Güreş, yüzme ve atletizm branşlarında çok sayıda milli sporcunun bulunduğu 4 katlı spor kompleksinden dumanların yayıldığını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine spor kompleksine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, saunada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

