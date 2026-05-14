Haberler

Bursa'daki spor kompleksinin saunasında yangın

Bursa'daki spor kompleksinin saunasında yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Osmangazi'deki bir spor kompleksinin saunasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, saunada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bulunan spor kompleksinin saunasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nin saunasında çıktı. Güreş, yüzme ve atletizm branşlarında çok sayıda milli sporcunun bulunduğu 4 katlı spor kompleksinden dumanların yayıldığını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine spor kompleksine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, saunada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı

Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı
Sokaklara akın ettiler! Festivalde sınırları aşan görüntü

Festivalde sınırları aşan görüntü
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt