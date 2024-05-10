Bursa'da sokakta gezen tilki görüntülendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta gezen bir tilki vatandaş kamerasına yakalandı.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'deki Mobilya Sitesi'nde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.