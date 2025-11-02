Sokak ortasında havai fişek terörü! O anlar kameralarda
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sokağa otomobille gelen 4 kişi, ellerindeki havai fişeği sokak ortasında ateşleyip kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde dört kişi otomobille gelerek sokak ortasında havai fişek ateşledi.
- Şüpheliler havai fişeği ateşledikten sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.
- Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Bursa'da korku dolu anlar yaşandı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi.
HAVAİ FİŞEĞİ ATEŞLEYİP KAÇTILAR
Otomobille bir sokağa giren 4 kişi, iki bina arasındaki boş arsanın önüne koydukları havai fişeği ateşleyip kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde şüphelilerden 2'sini sokağa yaya olarak, diğer 2'sinin ise otomobille girdiği görüldü. Etrafı kolaçan eden şüpheliler otomobilden aldıkları havai fişeği yere koyup, ateşledikten sonra araçla bölgeden uzaklaştı.
Hava fişeğin patlamasıyla mahalle sakinleri korku ve panik yaşarken, polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.