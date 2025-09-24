Bursa'da Silahlı Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bursa'da Özay A.'nın başından vurulmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olay anında taraflar arasında tartışma çıkarken, Kenan B.'nin silahını ateşlemesiyle Özay A. ağır yaralandı.
OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Bursa'da Özay A.'nın başından vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen tarafların kısa süreli tartışmaya girdiği, ardından Kenan B.'nin yanında getirdiği silahı ateşlediği anlar yer aldı. Silah sesleriyle çevrede panik yaşanırken, Özay A.'nın yere yığıldığı görüldü. Polis ekiplerinin, görüntüler üzerinden şüphelinin kaçış güzergahını da belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.
Hüseyin SEZGİN/ BURSA,
