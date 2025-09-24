Haberler

Bursa'da Silahlı Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bursa'da Özay A.'nın başından vurulmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olay anında taraflar arasında tartışma çıkarken, Kenan B.'nin silahını ateşlemesiyle Özay A. ağır yaralandı.

Bursa'da Özay A.'nın başından vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen tarafların kısa süreli tartışmaya girdiği, ardından Kenan B.'nin yanında getirdiği silahı ateşlediği anlar yer aldı. Silah sesleriyle çevrede panik yaşanırken, Özay A.'nın yere yığıldığı görüldü. Polis ekiplerinin, görüntüler üzerinden şüphelinin kaçış güzergahını da belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Hüseyin SEZGİN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
