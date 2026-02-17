Haberler

Bursa'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yiğitler Mahallesi'nde 7 Şubat'ta 2 kişiye silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 280 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin ikiz plakalı araç kullandığını, 3 farklı araç değiştirip olay yerine geldiğini ve sonrasında İstanbul'a kaçtıklarını belirledi.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suç kayıtları bulunan F.K, E.K, B.Ö, H.N. ve M.D'yi İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K, B.Ö, H.N. ve M.D, tutuklandı. E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkmenbaşı Mahallesinde aracına binmek üzereyken yanlarına yaklaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu İbrahim Çelik ve Zekeriya Ç. yaralanmıştı. Yaralılardan İbrahim Çelik, 12 Şubat'ta tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
