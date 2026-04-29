Bursa'da silahla ağır yaralanan avukat hastanede öldü

Güncelleme:
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan avukat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu Elif Çalışkan (40) ile avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kocaefe burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğunu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiğini tespit etti.

Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cem Şan
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir