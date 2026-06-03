Haberler

Bursa'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Bursa'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı. Çocuklar sel sularında oynarken, devrilen ağaç vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

ÇOCUKLAR SEL SULARINDA OYUN OYNADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikmesi nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanağın yanı sıra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç vatandaşlar tarafından kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasının ardından sokaklarda çocukların sel sularında oynadığı görüldü. Öte yandan sağanak nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak

Özel'den Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Tarih de saat de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü

Besicinin yaptığı hata, hayvanlarının hayatına mal oldu
Düğün hazırlığındaki fenomen gelin adayı Hanife'den ayrılık haberi geldi: Bikinili paylaşımı olay oldu

Gelinlik deniyordu, ayrılık haberi geldi! Bikinili paylaşımı olay oldu
Emniyet mensubu evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Emniyet mensubu evinde ölü bulundu
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha! En ucuzu dahi dudak uçuklattı
Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı

Kıyafet giymeden tüm vücudunu futbolcuların fotoğrafıyla kapladı
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

Casusluk yaptıklarını kabul edip tüm dünyadan özür diledi
Bertuğ Yıldırım'ın Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var

Galatasaray'a transfer olmak için çok kritik bir şartı var