Bursa'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

ÇOCUKLAR SEL SULARINDA OYUN OYNADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikmesi nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanağın yanı sıra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç vatandaşlar tarafından kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasının ardından sokaklarda çocukların sel sularında oynadığı görüldü. Öte yandan sağanak nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı